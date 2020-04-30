新娘礼服行业 / THE CANADIAN PRESS/ Darryl Dyck

疫情和防疫让加拿大婚庆行业门可罗雀

作者 方华 |
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发表 2020年4月30日（星期四）14:01

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过去几个月肆虐加拿大的COVID-19病毒肺炎让许多行业停摆，其中就有加拿大的婚庆行业。

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结婚人数减少

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首先是结婚的人大大减少，第二是在疫情期间结婚的人多是选择简单、私密的婚礼。

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统计数字显示，4月份前三个星期加拿大西部的不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和东部的新斯科舍省的结婚证书发放数量和结婚注册数量与去年同期减少了至少一半。

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新冠病毒肺炎疫情期间大型婚礼无法举行/ THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

比如加拿大人口第三多的省份不列颠哥伦比亚省的结婚登记数量在新冠病毒肺炎疫情开始后不到一个月的时间里暴跌了将近70%

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小型私密婚礼

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在不列颠哥伦比亚省Chilliwack市经营婚庆公司二十多年的Shyla Slade估计，她的客户中有75%选择推迟婚礼，想选择小型私密婚礼的人数也明显增加。

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对小型私密婚礼的需求在COVID-19病毒肺炎疫情之前就已经出现，主要是不少千禧年一代人更关注自我、不愿把有限的金钱花在做给别人看的大型婚礼上。

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Shyla Slade指出，在COVID-19病毒肺炎疫情期间选择小型私密婚礼的一个好处是，因为人少所以在婚礼现场保持社会距离相对容易一些。

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