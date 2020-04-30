肉联厂是否继续开工：加美领导人意见相左

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在加拿大和美国几个大型肉联厂发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情后，世界几个肉食品巨头公司Smithfield Foods Inc., Cargill Inc., JBS USA和Tyson公司，纷纷宣布临时性关闭在美国和加拿大的约二十个屠宰场和肉食品切割工厂。

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但美国总统特朗普引用战时法案发布总统行政令，要求爆发疫情的肉联厂继续开工生产，因为肉类加工和供应属于食物供应链的基本环节。

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但加拿大总理特鲁多则强调，虽然要关注食品供应链正常运转的问题，但食品加工厂工人的健康应该被放在首位。

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肉联厂是人工密集型企业，在加拿大肉联厂里打工的许多工人是持有临时工作签证的外籍员工。

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Cargill公司在阿尔伯塔省High River市的大型肉联厂已成为加拿大COVID-19病毒肺炎疫情集中爆发最严重的地方，该肉联厂有759位工人被感染。阿尔伯塔省公共卫生机构的数字显示，与High River肉联厂有关的COVID-19病毒肺炎病例已达到1167个。

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位于阿尔伯塔省南部的JBS公司的肉联厂也有几十位工人感染了COVID-19病毒肺炎。

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阿尔伯塔省上述两个肉联厂屠宰切割的牛肉占加拿大市场牛肉供应量的三分之二。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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