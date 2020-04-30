这只是修辞：保守党议员为自己对加拿大首席公共卫生官的抨击辩解，但仍拒绝道歉

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加拿大保守党议员和该党领袖候选人斯洛恩（Derek sloan)说，他对加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）是为加拿大还是为中国工作的质问只是一种修辞，并不是真的质疑她对加拿大的忠诚。

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斯洛恩上个星期在脸书和推特上发文并上传视频，称谭咏诗辜负了加拿大人的信任，应该辞职，加拿大不应在公共卫生决策上受联合国、世卫组织和中共宣传的影响。他指责特鲁多和谭咏诗早期在病毒是否人传人、是否应该限制入境等问题上完全听从世卫组织。

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星期四（4月30日），来自安大略省各选区的保守党议员举行了一个电话会议。据CBC的消息来源透露，会上的交锋非常激烈。议员们要求斯洛恩向谭咏诗道歉，并就此投票。只有斯洛恩本人和另一名党领袖候选人奥图尔（Erin O’Toole）投了反对票。

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斯洛恩辩解说，他质疑的不是谭咏诗的意图或她对加拿大的忠诚，而是她的决策水平。他仍然坚持认为谭咏诗应该立即辞职。

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保守党领袖希尔（Andrew Scheer）一开始拒绝谴责斯洛恩。但是他星期一改变了口风，称斯洛恩的评论不能代表他自己的和保守党议员团的立场，质疑一个人对加拿大的忠诚是“不可接受的”。

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（RCI with CBC News，Peter Zimonjic, Catherine Cullen)

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