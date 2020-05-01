加航预计圣诞节前能恢复正常运营

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虽然目前COVID-19病毒肺炎疫情仍然在包括加拿大在内的世界许多国家泛滥，但加拿大最大的航空公司加航已经在为年底前恢复正常运营做准备。

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加拿大航空公司副总裁Tim Strauss表示，在圣诞节前的航空旅行旺季到来时，加拿大民众将能够乘坐加航飞机前往世界差不多所有主要城市。

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不过这位加航副总裁承认，民航业要恢复正常运营、首先需要让经历了COVID-19病毒肺炎疫情的民众相信乘坐飞机旅行是安全的。

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在COVID-19病毒肺炎疫情期间，加航停飞了至少90%的航班。

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加拿大和美国主要航空公司的高管们正在讨论恢复民航运营后如何加强客舱的清洁消毒工作、如何改善客舱空气流通、是否继续要求乘客全程戴口罩等问题。

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不过一些民航业专家指出，民航业是否能恢复正常运营还取决于世界上大部分国家是否取消旅行禁令、是否取消强制民航乘客自我隔离14天的防疫措施。因为没有旅行者愿意在乘飞机抵达一个国家后被强制隔离14天。

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RCI with Ashley Burke · CBC News

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