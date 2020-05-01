多灾多难：油砂矿城市麦克默里堡遭遇洪灾

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加拿大油砂矿石油基地、阿尔伯塔省麦克默里堡市近几年来灾害性事件不断发生。

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多灾多难

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先是6年前的石油价格崩盘导致的经济困难、然后是4年前惨烈的森林火灾、今年春天COVID-19病毒肺炎在油砂矿厂区的集中爆发、过去几个星期石油价格暴跌至负油价、和这个星期发生浮冰堆积堵塞河道导致的洪水灾害。

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虽然流经麦克默里堡市的阿萨巴斯卡河水位已经比上个星期日下降了3.5米，堵塞河流的浮冰占据的河道长度也从上个星期日的25公里减少了一半，但洪水灾情只是略有缓解、危险仍在。

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麦克默里堡市政府证实，因为洪水来袭而不得不疏散的1万3千市民在今后一个星期内都无法返回他们的住家。

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麦克默里堡市已经有1230栋住宅受到洪水损坏。

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今年已有三起灾害

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市政府表示，在市民返回家园之前先要确保供水和排水等市政服务能够恢复、通往居民住户的供电系统运行正常，对居民住房也要先进行洪水后的安全检查；而这些都需要时间。

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除此之外还有保险索赔的问题。麦克默里堡地区居民有些购买的保险额度不足、有些甚至没有住房保险。

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阿尔伯塔省政府已宣布为麦克默里堡水灾民众提供救灾补助金，每个成年人1250加元、每个儿童5百加元。那些不得不在旅馆躲避水灾的民众的住房账单将由省政府和市政府支付。

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RCI with Wallis Snowdon · CBC News

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