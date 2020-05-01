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蒙特利尔市呼吁市民们自己种菜，食品上争取自给自足

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月1日（星期五）15:21

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蒙特利尔市政府鼓励市民们今年夏天尝试着自己种菜，可以在自家的院子里种菜，也可以在阳台上 “盆栽” 蔬菜，或者去市政府拥有的社区菜园 (jardins communautaires) 种菜。

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市政府说，这并不是为了让宅在家里的人找点事干，新冠疫情已经让人们更多地意识到，在食品供应上应该争取自给自足。

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社区菜园周一开放

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）说，下周一开始，市政将重新开放社区菜园，已经在社区菜园里有 “地皮” 的成员可以去种菜了，当然，必须遵守卫生规定。

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蒙特利尔的社区菜园 (Kate McKenna/CBC)

这些规定包括：

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  • 人与人保持两米的距离
  • 去菜园前需要在网上预约种菜时间，以减少同时去的人数；
  • 人们须携带自己的工具，并戴上手套；
  • 共享空间将定期清洁。

另外， 今年市政社区菜园不会接受新会员的申请，目前所有的社区菜园都需要排队1-2 年才能有地方。

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蒙特利尔植物园

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蒙特利尔植物园 （Les jardins botaniques de Montréal）今年也将把一公顷土地辟出来种菜，其产品将提供给食品银行，另外， 植物园还将举办 “农业” 讲习班，帮助人们学习园艺技能。

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蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特表示，发展城市种植业是市政府长远规划的一部分，从长远看，这有助于市民们的食品安全。

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蒙特利尔行政委员会已向 Cultiver Montréal 机构拨款 45,000 加元，该组织致力于发展都市农业，将负责向 10 个行政区的居民分发园艺用品、种子和幼苗，并将通过视频教大家如何种菜。

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加拿大土壤肥沃，自己种过菜的人都知道，春季时买些菜苗回来，在自家的后院里找个阳光充足的地方，松松土种进去，不需太多力气，就能收获又大又好看的有机蔬菜了。

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（CBC）

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