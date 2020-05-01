骗子猖獗：疫情期间不少加拿大人中招

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加拿大广播公司报道说，在到目前为止的COVID-19病毒肺炎疫情期间，加拿大人已经被不法之徒利用新冠病毒肺炎疫情诈骗了至少120万加元。

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加拿大反诈骗中心负责人Jeff Thomson说，自3月6日以来，他们中心收到739起与新冠病毒肺炎疫情有关的诈骗举报，其中178起诈骗案骗子得手骗走了钱财。不法之徒在利用疫情期间人们对新冠病毒肺炎害怕、焦虑的心理和独处隔离的状况进行诈骗。

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加拿大网络安全中心发言人Ryan Foreman指出，不法之徒利用COVID-19病毒肺炎疫情冒充国税局等政府机构、卫生机构、银行等散发通知，诱使人们登录恶意网站、打开电子邮件附件、点击短信中包含的链接，随后不法之徒就可以侵入私人电脑或公司电脑，窃取私密信息或植入病毒软件。

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比如，加拿大联邦政府在COVID-19病毒肺炎疫情期间推出现金补助项目、由国税局负责向疫情期间无法正常工作的加拿大人发放每月2千加元的现金补助，骗子们很快就利用这个项目在网上冒充国税局散发通知，诱使加拿大人填表提供自己的隐秘个人身份和财务信息。

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RCI with Elizabeth Thompson, Katie Nicholson, Jason Ho · CBC News

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