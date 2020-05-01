麦吉尔大学医院测试消毒机器人

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蒙特利尔市的麦吉尔大学健康中心（McGill University Health Centre， MUHC）的研究所表示，即将开始测试丹麦产的一种紫外线消毒机器人，这在加拿大是首次。

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在新冠疫情开始在中国和欧洲出现后，麦大健康中心订购了这一机器人，本周已经收到测试用产品。

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该中心表示，将测试机器人的移动性，以及在病房、手术室的消毒功能，在各种物体，如纸张、担架、N95 口罩上的消毒有效性。

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紫外线 C （UVC）能杀死物品表面和空气中的病原体，但对人体（皮肤、眼睛）非常危险。

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MUHC 表示，人工消毒一个房间大约需要1小时，而机器人可在10分钟内完成。而且除了医院外，这种机器人还可被用于公共交通工具的消毒。

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这种消毒机器人由丹麦的 UVD Robots 公司制造，高约 1.7米，重140公斤，行进速度 5 km / h，售价 12 万加元，目前已经在在欧洲、中国和亚洲的其他一些地区采用。

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