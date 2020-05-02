新冠疫情媒体日子难过，Postmedia关15家报纸，BBC预期1.25亿英镑减收

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加拿大Postmedia永久关闭15家报纸，裁员80

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加拿大Postmedia Network 宣布将裁员约80名员工，并将永久关闭15家地方报纸。这家加拿大老牌报业集团成为新冠疫情的新一个牺牲品。

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Postmedia首席执行官安德鲁·麦克劳德（Andrew MacLeod）周二在致加拿大新闻社（The Canadian Press）的信中写道：“我们的业务与众多公司一样，受到了整个加拿大经济乃至全球冻结的沉重打击。”

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他说这次危机对印刷和数字广告收入的影响非常严重。这15家报纸的永久关闭将导致约30人失业。另外该公司销售和销售运营团队还将临时裁减约50名员工。临时解雇的工作人员可以申请加拿大紧急应急福利。

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拥有《多伦多星报》和其他报纸的Torstar Corp.最近也解雇了85名员工，其中包括11个社区报纸的编辑职位。一些高级管理人员和董事将减少20％的薪酬。

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英国广播公司（BBC）收入预期下降1.25亿英镑

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英国广播公司（BBC）总干事托尼·霍尔（Tony Hall）说，新冠疫情打击了许可费收入和商业收入。

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该公共广播公司预测，由于人们在冠状病毒大流行期间停止支付许可费，加上商业部门的收入大幅下降，BBC的收入将下降1.25亿英镑。

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英国广播公司内部本来的加薪的谈判也推迟到今年晚些时候，除最基本的招聘工作之外的所有工作招聘冻结。此外，BBC还将进行进一步的削减支出。

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此前，由于新闻部门的大规模重组，450名BBC员工原本将于今年裁员。随着疫情规模的扩大裁员被推迟，这些员工在疫情爆发期间继续工作。但想这些员工不知道在解除封锁时他们是否还会有工作。

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