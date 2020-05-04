BC省首席公共卫生官亨利 （CP/Darryl Dyck）

保持距离比戴口罩更重要：BC 省进入抗疫新阶段

作者 吴薇 |
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发表 2020年5月4日（星期一）18:39

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BC省政府本星期将宣布逐步解封，意味着该省抗疫进入下一个阶段。省卫生部官员星期一（5月4日）再次强调与他人保持距离的重要性，称社交距离是比口罩更有效的减少病毒传播的方式。

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BC省卫生部制作的一张减少病毒传播方法示意图显示，口罩等个人防护用品被排在最末一项。最有效的方法是保持自己与他人之间的距离，其次是“工程控制”（例如给保持车内通风）和“行政控制“。但是口罩在无法和他人保持距离时是必要的，例如在商店里或公交车上。

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BC省首席公共卫生官亨利（Bonnie Henry）在星期一的新闻发布会上说，到目前为止，该省的抗疫措施是按照人际接触、互动为正常水平的30%来制定的。接下来如果把人际接触增加到正常水平的60%，可能病例会有所增加，但仍然在该省医疗系统的掌控能力范围之内。

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BC省在过去两天里新增53个病例，累计病例达到2224，其中77人在医院接受治疗，1417人已痊愈，117人死亡。

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（RCI with CBC News)

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