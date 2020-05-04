全球线上捐款大会：加拿大认捐8.5亿加元，总理特鲁多呼吁各国齐心协力

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从星期一（5月4日）起，世界各国领导人举行全球线上捐款马拉松大会，为新冠病毒肺炎的诊断、治疗研究和疫苗研制筹集资金，目标是筹集到至少75亿欧元（即116亿加元）。加拿大总理特鲁多在会上发言时呼吁各国齐心协力共同抗疫。他说，世界上最富有、科技最发达的国家必须和其他国家分享自己的成功，否则我们并不会因为成功就更安全。

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加拿大承诺捐赠8.5亿加元。主持这次大会的欧盟在其网站上说，全世界的国家和组织正在共同努力，目标不仅是研制出药物和疫苗，而且是要让所有国家都能负担得起它们的成本。“任何人，任何国家和地区都不应该被抛下。”

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这次马拉松大会由欧盟、加拿大、英国、挪威、日本和沙特阿拉伯组织。美国没有参加。此前世界银行，盖兹基金会和一些富有的捐款人已经开始为新冠疫苗研制筹集资金。英国将在6月4日另外举行一个线上捐款大会。

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大会将持续到本月底，世界各国领导人以及世卫组织等机构的领导人将相继发表讲话。代表中国政府发表讲话的将是总理李克强。

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特鲁多随后在每日例行的新闻发布会上说，这次疫情时全球性的。无论我们在国境线以内控制得多好，国境线以外的疫情还是会直接影响到我们，中断的供应链和衰退的全球经济会间接影响到我们。

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欧洲疾病防控中心主任艾蒙（Andrea Ammon)说，在大部分欧洲国家，第一波传染高峰已过。但是波兰、罗马尼亚、瑞典和英国过去两周疫情没有发生“实质性变化”。

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今年的二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯承诺5亿加元。挪威、土耳其和以色列等国家也将捐款。到本文发稿为止，认捐额已接近74亿欧元，但目前尚不清楚各国捐款有多少是此前已经承诺过的。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News)

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相关链接：欧盟委员会主席冯徳莱恩（Ursula von der Leyen)在全球捐款大会上的讲话：

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