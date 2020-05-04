加拿大一些省份开始逐步解封

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在全国被迫停摆近两个月后，加拿大的一些省份开始分阶段重新启动。

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在安大略省，本周一（5月4日）开始了解封的第一阶段，汽车经销店、园艺中心和自动洗车场可以恢复经营，当然要遵守卫生指令。

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在魁北克省，星期一 (5月 4日)，大蒙特利尔以外、可以从街道直接出入的商店重新营业，但购物中心仍处于关闭状态。大蒙特利尔地区零售商的解封将从下周一开始。

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PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS

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5月4日，星期一，魁省许多小学的教职员工开始恢复工作，进行备课，这也是魁省小学生的家长们需要通知学校孩子是否回学校上学的最后期限，蒙特利尔市以外的小学从5月11日开始复课，蒙特利尔市内的小学5月19日复课，但不少家长选择让孩子继续留在家里。

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在曼尼托巴省，某些零售商，包括美发沙龙、有露台的餐馆等，周一可以恢复业务，露营地、游乐场也恢复经营。

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阿尔伯塔省的省级公园和高尔夫球场重新开放，萨斯喀彻温省允许人们恢复钓鱼、开游艇等娱乐活动。

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（Radio-Canada）

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