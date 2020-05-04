加拿大亚洲文化月在疫情中开始

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年五月份是加拿大的亚洲文化月。与往年不同的是，今年的五月正值新冠疫情，有关的庆祝活动、展览和表演全部取消。但是主管多元文化与包容的加拿大内阁部长查格（Bardish Chagger） 仍然在5月1日这一天发表声明，宣布亚洲文化月的开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年的亚洲文化月的主题是”亚裔加拿大人：在多元化中团结”。查格的声明说，亚裔加拿大人来自二十多个国家，各自拥有独特的文化。加拿大成为今天的样子有他们的功劳，加拿大社会的各个方面，艺术、科技、体育、经济、政府，都有他们的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

查格还表示，她为歧视性的和种族主义的言行重新出现感到不安。所有加拿大人都应该反击和抵制仇外情绪和种族歧视，不论是在网上还是在现实生活中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，尽管无法参加或组织活动，但是我们仍然可以去努力了解亚裔加拿大人的历史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 亚洲传统文化月系列报道 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada