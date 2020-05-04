五月份是加拿大的亚洲文化月(PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

加拿大亚洲文化月在疫情中开始

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月4日（星期一）15:26
更新 2020年5月4日（星期一）19:38

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年五月份是加拿大的亚洲文化月。与往年不同的是，今年的五月正值新冠疫情，有关的庆祝活动、展览和表演全部取消。但是主管多元文化与包容的加拿大内阁部长查格（Bardish Chagger） 仍然在5月1日这一天发表声明，宣布亚洲文化月的开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年的亚洲文化月的主题是”亚裔加拿大人：在多元化中团结”。查格的声明说，亚裔加拿大人来自二十多个国家，各自拥有独特的文化。加拿大成为今天的样子有他们的功劳，加拿大社会的各个方面，艺术、科技、体育、经济、政府，都有他们的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

查格还表示，她为歧视性的和种族主义的言行重新出现感到不安。所有加拿大人都应该反击和抵制仇外情绪和种族歧视，不论是在网上还是在现实生活中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，尽管无法参加或组织活动，但是我们仍然可以去努力了解亚裔加拿大人的历史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚洲传统文化月系列报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：移民与难民
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Québec autorisera un déconfinement graduel des résidences privées pour aînésCOVID-19 : moins de 40 % des résidents des foyers ont subi un test en OntarioCOVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir aujourd’huiUne aide fédérale de 252 M$ pour les agriculteurs canadiensÉclosions de COVID-19 à l'Hôpital Pierre-Boucher de LongueuilT.-N.-L. a réduit massivement ses stocks d’équipement de protection avant la pandémieLes empoisonnements accidentels aux produits désinfectants sont en augmentationEn plein cœur de la pandémie, la vie à l’intérieur d’un CHSLDRéouverture des librairies : un nouveau chapitre pour l'industrie du livreAttention aux photos de foules dans les lieux publics
Navy officer who died in helicopter crash lived to serve others, family saysNorwegian and Carnival cruise lines headed in opposite directions as industry cautiously plans reopeningWHO urges countries to investigate early COVID-19 casesScientists solve mystery of how koalas get water without leaving treesCanadian Screen Awards winners to be announced virtuallyCOVID-19 has laid bare how unprepared we are for crises — and climate change will test us even moreSex-for-rent offers quietly persist in N.L. — and this tenant dropped everything to escape itWhy limited contact tracing could slow Ontario's plan to end COVID-19 restrictionsFear on tap as COVID-19 chokes off small brewery salesFundraising figures show the Conservative leadership race is far from over