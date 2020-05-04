加拿大实时疫情（5月4日）：全球感染362万，加拿大 6万人

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截至到 2020 年 5 月 4 日，北美东部标准时间 14:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2171 114 阿尔伯塔省 5766 95 萨斯喀彻温省 433 6 曼尼托巴省 281 6 安大略省 17923 1359 魁北克省 32623 2280 纽芬兰与拉布拉多 259 3 新不伦瑞克省 118 0 新斯科舍省 985 38 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 1 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 60 616 3901

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染超过 362 万，加拿大过 6 万

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根据 Radio Canada 的数据，5月4日，全世界的冠状病毒病例已经超过 362 万，与一天前相比增加 1.5%，全球死亡人数超过 25 万人，日增 1%，痊愈人数 117.8万， 日增 2.2%。

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在加拿大，5月4日截止到14:00，全国累计病例 60616，感染率日增 1.9%，死亡人数 3901人, 日增 3.4% , 25758 人痊愈，日增 3.4%。

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（Radio-Canada）

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