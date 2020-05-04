加拿大政府知道有人冒领每月2千加元的救助金

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加拿大广播公司报道说，到目前为止已经有至少7百万人申请领取每月2千加元的加拿大紧急救助金，但他们中的一些人实际上并没有资格领取这一现金补助。

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由于加拿大国税局现在没有时间仔细审查而冒领了紧急救助金的人，将来国税局复审时被查出来会有财务上的麻烦。

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比如紧急救助金由于是赋税收入所以要交税，领取紧急救助金可能会让正常领取的其他政府补助金被减少、甚至是被取消，如果被发现根本没有资格领取、则其已经领取的紧急救助金会被要求退还给政府，等等。

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专家们指出，那些失去工作能力的残疾人士可以得到政府的福利金补助、可以住政府资助的廉租房，但如果他们领取了为打工者提供的紧急救助金，则他们因为没有打工能力而得到的政府福利就失去了基础，可以说是因小失大。

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根据加拿大联邦政府推出的COVID-19病毒肺炎疫情期间救助失去工作或无法工作的打工者的项目CERB，申请者要满足的条件是：必须年满15岁、由于新冠病毒疫情而停止工作、在过去12个月中有至少5千加元的工作收入、在领取救助金期间每个月的收入不得超过1千加元。

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但有些并不工作的人也申请领取了联邦政府的这一紧急救助金。比如领取退休金的退休者、领取残疾人补助金的残疾人士、甚至是关在监狱里的犯人。

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RCI with Catherine Cullen, Kristen Everson · CBC News

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