加拿大民航业求政府赶快出手救市

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加拿大民航业不断施加压力要求加拿大联邦政府尽快推出救助民航业的措施、以使加拿大民航公司免于破产境地。

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加拿大民航业指出，民众在疫情下取消乘飞机旅行的计划让民航公司没有了进账收入、而分期付款购买的飞机虽然停飞但到期的债务仍然要按时偿付。

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加拿大全国民航理事会主席Mike McNaney说，各个民航公司的现金储备在迅速枯竭，没有政府拨出大笔资金的救市措施、加拿大民航业就无法扛过肆虐全球的COVID-19病毒肺炎疫情引发的危机。

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加拿大最大的航空公司加航已经停飞了至少90%的航班，一些中小规模的民航公司干脆停飞所有航班。

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加拿大消费者权益保护组织认为，如果联邦政府拨出巨款救助民航业，则需要有严格的条款禁止民航公司给其高管支付奖金、并迫使民航公司对因新冠病毒疫情而航班被取消的乘客提供退票补偿。

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RCI with Ashley Burke · CBC News

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