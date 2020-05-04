挫折：加拿大研制的新冠病毒快速检测仪失准

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加拿大联邦政府卫生部周末宣布，由于Spartan Bioscience公司研制的便携式COVID-19病毒快速检测仪在临床使用时出现检测结果不可靠的问题，而把对该检测仪临床使用的授权改为在Spartan Bioscience公司提供足够证据证明其产品的可靠性之前仅准许试验性使用的授权。

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有消息说，引起加拿大卫生部担心的不是Spartan Bioscience公司制造的COVID-19病毒检测仪本身的准确性，而是其获取被检测人脱氧核糖核酸DNA的拭子的问题。

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Spartan Bioscience公司表示将自愿召回已经向加拿大政府送交的5500个COVID-19病毒快速检测仪，尽快找到问题的根源并加以修复。

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三个星期前Spartan Bioscience公司宣布已开始批量性生产其新研制的COVID-19病毒肺炎快速检测仪、并优先提供给加拿大政府机构和卫生系统，这个快速检测仪的研制成功曾被认为是为加拿大控制COVID-19病毒肺炎疫情和早日恢复经济运行提供了有力帮助。

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加拿大联邦政府当时下就签下了每月购买4万个Spartan Bioscience公司制造的COVID-19病毒快速检测仪的订单。

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加拿大两个最大省份安大略省签下了90万个COVID-19快速检测仪的订单，魁北克省签下了20万个COVID-19快速检测仪的订单，从5月底开始交货。

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