最新研究：儿童不易感染也不易传播新冠病毒

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在加拿大新冠病毒肺炎疫情似乎进入平台期的情况下，一些省政府准备让幼儿园和小学先行复课，但这一决定引起了不少质疑，有人担心让小孩回到幼儿园和小学不但会让年幼的儿童感染COVID-19病毒，而且会把新冠病毒传染给父母和祖父母。

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儿童复课的争议

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加拿大新冠病毒肺炎疫情最严重的省份魁北克省政府就准备在5月11日让蒙特利尔市之外的幼儿园和小学复课，在一个星期之后的5月19日让蒙特利尔市的幼儿园和小学复课。复课的学校每个班的学生数量不得超过15人，学校要采取措施保持学生之间的社会距离。学生家长可以选择让自己的孩子不去上学而是继续在家里防疫。

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加拿大医疗卫生专家们早就注意到儿童似乎不容易感染上新冠病毒，比如加拿大最大省份安大略省新冠病毒肺炎感染者中只有2.3%是19岁以下的青少年和儿童。

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由于儿童的特点就是什么都摸、谁都要碰，容易接触到病毒;如果儿童自己不容易被新冠病毒感染发病，其把病毒传染给别人的能力如何呢？

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澳大利亚的研究

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最新的澳大利亚的一项研究似乎回答了这些问题，也为加拿大支持儿童复课的一方提供了依据。不过，这一来自澳大利亚的研究还没有经过同行复审。

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澳大利亚是世界上少数几个在新冠病毒肺炎疫情下没有关闭学校的国家。澳大利亚对学龄儿童的研究数据显示，虽然在每年感冒季节儿童们被称作是病毒超级传播者，但对于COVID-19病毒来说，儿童不但不是超级传播者、而且似乎是很差劲的病毒传播者。

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比如，对澳大利亚新南威尔士地区15个学校三月到四月中旬出现的18个COVID-19病毒肺炎确诊案例（9位老师和9名学生）的追踪调查显示，与这18名新冠病毒确诊者有密切接触的近9百人中，只有2人被感染。

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RCI with Amanda Pfeffer · CBC News

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