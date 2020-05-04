疫情后的办公室会是什么样的？

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新冠疫情大爆发后，工作族群最担心的问题之一就是复工后去上班被感染的风险。

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现在有越来越多的加拿大大公司表示，让员工在家工作将成为长期趋势。但是，有些公司不具备让员工远程工作的条件，还有些公司的业务需要较为复杂的 “工具”，工作不是在家能完成的，这些公司的员工就不得不去办公室了。

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业内人士说，毫无疑问，疫情后公司检测员工体温、员工上班必须戴口罩、轮班工作以降低员工密度、电梯限制搭乘人数等，都将成为新常态。

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办公室的格局变化

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办公室设计行业的人士还表示，疫情后的办公室，必须保证给员工提供更多的个人空间。

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这个变化，将扭转最近20年来办公室越来越敞开的趋势。

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多年来，随着房地产的价格膨胀，加拿大各地位于繁华市区的公司都在拼命压缩员工的工作空间，封闭的办公室被打开，办公桌之间的小隔断被拆除，雇员们一个挨一个，从而使公司能节省占地面积，大大降低房地产成本。

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“办公室瘟疫”

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加拿大广播公司报道说，实际上，在新冠疫情出现之前就已经有多项研究表明，在开放式办公室工作的员工，请病假的人次更多，早在 COVID-19 来袭前，就已经有一个用得很普遍的词汇叫 “办公室瘟疫”（ “office plague”），指的是开放型办公场所流感传得快的现象。

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致命性新冠病毒的出现，更使社会意识到稠密的工作环境对雇员健康安全的威胁之大。

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那么，是否应该把敞开的办公空间再封起来？或者把办公桌错开排放，增加雇员之间的距离？

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加拿大广播公司报道说，许多公司在 “重新考虑员工密度”，重新规划现有布局，为员工提供更大的周围空间。

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例如，多伦多的建筑设计公司 Gensler 就表示，在考虑让员工在家工作和去办公室工作兼顾的途径，要确保工作场所不会同时有很多人，另外办公室的布局也会重新设置。

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（CBC）

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