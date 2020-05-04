蒙特利尔市公园周末爆满，市政府决定关闭公园停车场

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚过去的这个周末（5月2 日& 3日），蒙特利尔市阳光灿烂，气温达到 17-18 摄氏度，结果市内的各大公园、老港、市中心的街头都挤满了人，人们散步、骑自行车、聊天、坐在草地上野餐 … 大家早把疫情丢在了脑后，没人遵守两米间距的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，周六晚上蒙特利尔市政府宣布，立即关闭大型公园的停车场，包括公园 La Fontaine、Parc Maisonneuve、Parc Jary、Frédéric-Back 公园和 Île-de-la-Visitation 天然公园的停车场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府在新闻发布中说，星期六已经看到大公园里人很多，为了减少人流，决定关闭大型公园的停车场，希望人们始终保持两米的间距，任何情况下都必须遵守，而且公园内禁止有任何聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市政府从 4 月 5 日起就已经关闭了两大公园 – 圣母岛公园（l’île Notre-Dame）和皇家山公园（Parc du Mont-Royal）的停车场，因为这两个是人流量最大的公园。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府要求市民们只去自己住处附近的公园活动，不要跨区流动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Carla Oliveira / Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada