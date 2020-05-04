蒙特利尔市公园 Parc Maisonneuve，2020 May 2 （Carla Oliveira / Radio-Canada ）

蒙特利尔市公园周末爆满，市政府决定关闭公园停车场

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月4日（星期一）11:37

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

刚刚过去的这个周末（5月2 日& 3日），蒙特利尔市阳光灿烂，气温达到 17-18 摄氏度，结果市内的各大公园、老港、市中心的街头都挤满了人，人们散步、骑自行车、聊天、坐在草地上野餐 … 大家早把疫情丢在了脑后，没人遵守两米间距的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在这种情况下，周六晚上蒙特利尔市政府宣布，立即关闭大型公园的停车场，包括公园 La Fontaine、Parc Maisonneuve、Parc Jary、Frédéric-Back 公园和 Île-de-la-Visitation 天然公园的停车场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府在新闻发布中说，星期六已经看到大公园里人很多，为了减少人流，决定关闭大型公园的停车场，希望人们始终保持两米的间距，任何情况下都必须遵守，而且公园内禁止有任何聚会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市公园 Parc Maisonneuve，2020 May 2 （Carla Oliveira / Radio-Canada ）

蒙特利尔市政府从 4 月 5 日起就已经关闭了两大公园 – 圣母岛公园（l’île Notre-Dame）和皇家山公园（Parc du Mont-Royal）的停车场，因为这两个是人流量最大的公园。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府要求市民们只去自己住处附近的公园活动，不要跨区流动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Carla Oliveira / Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Québec autorisera un déconfinement graduel des résidences privées pour aînésCOVID-19 : moins de 40 % des résidents des foyers ont subi un test en OntarioCOVID-19 au Canada : ce que vous devez savoir aujourd’huiUne aide fédérale de 252 M$ pour les agriculteurs canadiensÉclosions de COVID-19 à l'Hôpital Pierre-Boucher de LongueuilT.-N.-L. a réduit massivement ses stocks d’équipement de protection avant la pandémieLes empoisonnements accidentels aux produits désinfectants sont en augmentationEn plein cœur de la pandémie, la vie à l’intérieur d’un CHSLDRéouverture des librairies : un nouveau chapitre pour l'industrie du livreAttention aux photos de foules dans les lieux publics
Navy officer who died in helicopter crash lived to serve others, family saysNorwegian and Carnival cruise lines headed in opposite directions as industry cautiously plans reopeningWHO urges countries to investigate early COVID-19 casesScientists solve mystery of how koalas get water without leaving treesCanadian Screen Awards winners to be announced virtuallyCOVID-19 has laid bare how unprepared we are for crises — and climate change will test us even moreSex-for-rent offers quietly persist in N.L. — and this tenant dropped everything to escape itWhy limited contact tracing could slow Ontario's plan to end COVID-19 restrictionsFear on tap as COVID-19 chokes off small brewery salesFundraising figures show the Conservative leadership race is far from over