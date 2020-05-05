加拿大人使用清洁物品中毒事故大量增加

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在COVID-19病毒肺炎疫情严重、加拿大民众居家防疫的情况下，随着人们大量使用清洁和消毒物品努力让家里没有新冠病毒，大人和小孩化学清洁物品中毒的事故大量增加。

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根据加拿大卫生部统计的数字，今年2月和3月这两个月中清洁用化学物品中毒事件比去年同期猛增了58%。这些导致人们中毒的化学清洁物品包括漂白剂、消毒剂、洗手液、氯和氯胺气体等。

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其中最主要的中毒事故是由漂白剂引起的，占所有家庭清洁物品中毒事件的38%。

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有36年工作经验、从多伦多市公共健康检察员岗位退休后从事健康咨询工作的Jim Chan说，使用化学物品在家里进行清洁工作会有风险，特别是如果使用不当会受到伤害。比如他见过一位女性把漂白剂与醋混在一起消毒家里的厨房台面，结果是漂白剂与醋混哈后生成的大量氯气让她受到严重伤害。

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Jim Chan指出，在家里把漂白剂或含有氨的清洁剂与醋混合起来作为消毒液体是家庭清洁物品中毒事件中最常见的，所以加拿大人在自己混合制造清洁剂时一定要先仔细阅读商标上列出的化学成分说明，而且混合不同化学液体时一定要在通风顺畅的地方进行、还要戴上手套等防护用具。家里有小孩的家长要特别小心不要让小孩接触清洁剂等化学物品。

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RCI with Rosa Marchitelli · CBC News

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