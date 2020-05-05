加拿大首家食品店强制顾客戴口罩，戴口罩将成为新常态

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安大略省的连锁食品店 Longo’s 现在要求所有顾客必须戴上口罩，从而成为加拿大第一家强制要求购物者戴口罩的零售连锁店。

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总部设在多伦多的这家家族企业连锁店的总裁兼首席执行官 Anthony Longo 在一份声明中说：

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为了保护我们的社区，从2020年5月4日开始，所有人在我们的商店购物时都必须戴上口罩或面罩。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，他的第一要务是保证员工和顾客的健康与安全，两岁以下的儿童不受该规定的约束。

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Longo’s 连锁店表示，如果顾客忘记带口罩或者没有口罩，可以在店门口要求获得员工或门店经理的协助，在店里购买一次性口罩。

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安大略省的连锁食品店 Longo’s (Michael Wilson/CBC)

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Longo’s 在安大略省有 35 家商店，之前已经要求员工戴口罩。

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戴口罩将成为加拿大的新常态

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在加拿大，围绕着口罩有用还是没用似乎有着没完没了的争论，直到最近，卫生专家们才开始鼓励人们广泛戴口罩。

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在多伦多，市长约翰·托里（John Tory）已经在4月30日对媒体表示，市政府在考虑要求人们在某些场所，如商店、餐馆、公交车等地方必须戴口罩。

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联邦政府已宣布，旅行者在加拿大的机场以及飞行航班上都必须佩戴非医疗口罩或面部遮盖物，需要遮住自己的鼻子和嘴。

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美国的大零售连锁商 Costco 已经从本周一（5月4日）开始要求所有顾客进店必须戴口罩，但加拿大的 Costco 暂时还没有这个要求。

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世界上许多国家都开始实施人们普遍戴口罩措施，戴口罩在加拿大也将逐步成为一种“新常态”。

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（RCI，CBC）

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