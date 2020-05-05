COVID-19病毒肺炎疫情让加航严重亏损 / THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

新冠病毒疫情让加航第一季度财报惨不忍睹

作者 方华 |
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发表 2020年5月5日（星期二）07:20

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加拿大最大的民航公司加拿大航空公司星期二公布了第一季度财务报告，受肆虐世界主要国家的COVID-19病毒肺炎疫情的影响，加航不得不停飞了大部分航班，结果是在今年第一季度亏损了10亿零5千万加元，同期加航的营业收入则下跌到37亿2千万加元的低水平。

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相比之下，加航去年第一季度公布的财报录下的营业收入是44亿3千万加元，盈利3亿45百万加元。

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今年第二季度已经过去一个月，加拿大航空公司像世界主要民航公司一样停飞了绝大部分航班，结果会是更差的运营数字。

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受COVID-19病毒肺炎疫情的影响，加航在第二季度停飞85%90%的航班，第三季度预计会继续停飞75%的航班。

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加拿大航空公司正在加快让79架旧型号民航客机退役的步伐，以削减成本和减少碳排放。

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