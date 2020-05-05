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疫情导致加拿大进出口减少10%

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月5日（星期二）12:36

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3月份，加拿大的贸易逆差超过14亿加元，新冠疫情大爆发把加拿大的进出口都推向低位。

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星期二，加拿大统计报告说，今年3月份加拿大对外出口了价值463亿加元的商品，为2018年1月以来的最低水平， 与此同时，进口额下降至477亿加元，为2017年10月以来的最低水平。

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统计局说，今年3月的进出口数据比去年三月下降了近 10％。

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加拿大许多核心产品的贸易在减少，包括汽车和汽车零部件（下降14％）、航空产品（下降25％）和原油（下降近8％）。

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除了商品贸易放缓外，加拿大的服务出口3月份下降了 7.2％，至104亿加元，服务进口下降了11.5％，价值114亿加元。

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蒙特利尔银行的经济学家本杰明·雷茨（Benjamin Reitzes）表示，服务贸易的减少与旅行活动的急剧下降相对应，疫情爆发后，进出加拿大的的旅行者大幅减少。

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CBC

统计局还表示，3月份加元汇率下跌了3.6美分，这是加元5年多来表现最糟糕的一个月份。

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（CBC）

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