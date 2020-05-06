加拿大农场主在疫情中有的赚钱、有的赔钱

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在肆虐世界的COVID-19病毒肺炎疫情中，加拿大农业、畜牧业和渔业面对的市场环境有很大的不同，有的行业几乎不受影响如种粮食的大型机械化农场，有的却由于劳动力短缺等问题而受到很大打击，如蔬菜、水果农场和家畜饲养农场。

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粮食种植业利好

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好消息是，在世界不少国家担心粮食供应短缺甚至是饥荒问题时，加拿大的粮食、油菜籽、豆类食品供应充足。

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坏消息主要与需要大量劳动力的农业和农业加工业有关。

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比如鲜奶和鲜肉虽然货源充足，但鲜奶的运输渠道受到COVID-19病毒肺炎疫情的影响出现不畅通的问题，结果是不少鲜奶不得不被倒掉。

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肉类和果蔬业利空

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肉类供应也是一样。虽然有充足的牛、猪和鸡等待出栏宰杀，但由于肉联厂这种劳动密集型工厂发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情而不得不停产防疫，结果是加拿大一些超市不得不采取限制购买量的措施以渡过暂时性的肉类缺货问题；而对于肉类供应链另一端的肉农来说，他们不得不忍痛让一些该出栏却无法卖掉的猪、牛、鸡安乐死。

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加拿大目前每天有9千头待宰的肉牛无法进入肉联厂。加拿大最大的牛肉肉联厂、位于阿尔伯塔省High River地区的Cargill肉联厂占了加拿大肉牛屠宰加工能力的36%。而这个肉联厂的工人中至少有1500人感染了新冠病毒肺炎，结果是不得不暂时关闭工厂进行清洁消毒和防疫。

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生猪屠宰行业遇到的问题更大。加拿大和美国的生猪肉联厂由于新冠病毒肺炎疫情集中爆发而不得不关闭了许多肉联厂、失掉了42%的生产能力。

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加拿大东部地区的养猪农场目前有多达15万头该出栏的生猪由于进不了屠宰场而不得不继续存栏、消耗饲料，结果是每头猪让养猪农场主损失30到50加元。

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对于季节性依赖外籍劳工的水果、蔬菜农场，海鲜加工厂来说，加拿大政府采取的关闭边界和抵达加拿大的外国人必须隔离两个星期的防疫措施也造成了这些农场和水产品加工厂的劳动力短缺问题。

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如果没有政府的财政扶助，一些缺乏财力的中小型农场面临破产的危险。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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