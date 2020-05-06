加拿大议会委员会传召世卫官员，引起中国官方媒体抨击

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在世卫组织助理总干事、加拿大流行病学家艾尔沃德（Bruce Aylward）两次拒绝出席加拿大众议院公共卫生委员会的听证会后，该委员会上星期决定动用一项议会权限传召他到场。这个决定引起了中国政府的不满。

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中国官方媒体《环球时报》英语版星期一发表评论员文章说，加拿大众议院公共卫生委员会传召艾尔沃德是加入了美国最近发起的质疑世卫组织的大合唱。文章引用复旦大学网络空间治理研究中心主任沈逸的话说，加拿大再次成为美国推卸责任的帮凶，想让世卫组织或中国为其抗疫不力当替罪羊，以掩盖自己的制度漏洞。

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加拿大《环球邮报》（Globe and Mail）报道说，中国官方媒体的评论和中国驻加拿大大使丛培武的说法相左。丛培武上星期在接受加通社采访时赞扬加拿大在新冠疫情中头脑冷静，坚持合作，而不是像美国那样抹黑中国。

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(Globe and Mail, Steven Chase)

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