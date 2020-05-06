没有新冠病毒疫苗今年北美体育联赛还会泡汤

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冰球是加拿大的国球，每年秋季到第二年春季的冰球赛季都给加拿大球迷们带来了享受。但2020年冬末传到北美大陆的COVID-19病毒肺炎疫情却让冰球联赛无法正常举行。

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其实不只是北美职业冰球俱乐部联赛，北美职业篮球俱乐部联赛、北美职业棒球俱乐部联赛、北美职业橄榄球俱乐部联赛、北美职业足球俱乐部联赛、职业网球、职业高尔夫球锦标赛都被按下了暂停键。

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虽然加拿大一些省政府、美国一些州政府开始逐渐对经济和商业解禁，但大型体育比赛动不动就是上万人规模的体育活动却是排在重新启动名单上最后面的类别。

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加拿大球迷们有的表示一旦比赛恢复他们会买票到现场观看比赛，但也有些球迷说他们要等等看、要到COVID-19病毒肺炎疫情得到控制后才会去体育馆看比赛。

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Dr. Anthony Chow是加拿大不列颠哥伦比亚大学医学院教授和传染病专家，同时也是温哥华冰球俱乐部队的粉丝，他说自己只有在针对COVID-19病毒肺炎的疫苗研制成功之后才会重返冰球场去观看比赛。

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Anthony Chow虽然相信COVID-19病毒疫苗终究会被研发出来，但对什么时间可以被提供给加拿大民众感到难以预测。他认为在疫苗研制成功之前最有效的防疫措施仍然是保持社交距离，但在体育场那种上万人聚集的场所是难以落实保持社交距离防疫措施的；所以在没有疫苗之前最好的解决办法是电视直播没有现场观众的体育比赛，让球迷们在自己家里通过电视直播看比赛，这是退而求其次的办法。

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