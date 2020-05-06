渥太华的电子商务公司 Shopify Inc 今年第一季度收入上升 47%

加拿大电子商务公司 Shopify Inc.表示，由于在 COVID-19 大流行期间有更多企业使用该公司的网上销售平台，公司在今年第一季度的收入比去年同期增长了 47％。
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这家总部设在渥太华的公司以美元发布的财务报告称，公司在 2020 年前三个月的收入为 4.7亿 美元，高于去年第一季度的 3.2 亿美元。
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公司首席执行官托比·卢特克（Tobi Lutke）表示，该公司正在尽全力帮助企业尽快开展网上销售业务，以维持生计。
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他在一份声明中说：
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对所有企业家来说，这次的疫情期都是一个艰难的时期。我们在通过重新设计产品来帮助他们适应新现实，以最快的速度来支持商家企业。我们的目标是，通过 Shopify 平台来帮助更多的企业家和企业度过难关。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
这家电商公司认为，随着越来越多的公司开始在线销售，对其平台的需求将不断增长。
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Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，为零售商提供一系列电子商务平台服务，包括支付、营销、运输等，并协助中小零售商开设网店。
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自 4 月初以来，Shopify 公司的市值翻了一番还多，以目前的估值，该公司的市值约为 1140 亿美元。
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（CBC）
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