疫情期间人们的饮食习惯改变，更健康了

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疫情期间大家被封锁在家，人们的生活习惯也在出现诸多变化。

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自己做饭增多

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根据民意调查公司 Léger 的一项调查，用基本的食材自己做饭，是疫情间最明显的一个变化。

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魁北克省的营养学博士 Karine Gravel 说：

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某些食品（例如面粉和酵母）的销售量大大增加，这说明人们在做饭。通常，爱做饭的人的饮食质量，要高于那些不爱做饭的人的饮食质量。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 Léger 公司在魁北克省的一个民意调查，在接受调查的 1,001 人中，有 17％的人说在疫情期间自己减少了对含糖饮料、糖果、薯条和油炸食品的消费。

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魁北克大学（UQAM）商学院在 2020 年 4 月17日至 4 月21日之间进行的另一项调查也发现，疫情期间魁北克人的饮食习惯的确在变化。

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调查发现，68.5％ 的人说现在是自己做饭，其中超过三分之二的人说经常在网上查看新食谱。

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其他的人，或者从食品超市购买加工好的食品，或者从餐馆买外卖，

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食物浪费减少

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魁北克省营养学家玛丽安·莱菲弗尔（Marianne Lefebvre）认为，在这个特殊时刻，人们有更多时间来思考自己的生活方式，生活速度放慢了，人们希望多花点时间来让自己吃得更好。

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她还说，与此同时，食物浪费的情况也在减少，有更多的人在反思人类、食物与环境的关系，认识到食物的来之不易。

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（Radio-Canada）

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