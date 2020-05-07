加拿大医生警告：服用莲花清瘟胶囊须谨慎

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加拿大的许多中国留学生最近从各地中国领事馆收到了“健康包”，内有口罩，消毒湿纸巾和两盒莲花清瘟胶囊。尽管这种胶囊在加拿大市场上合法销售，但是一些加拿大医生对它治疗新冠肺炎的疗效持怀疑态度，并警告患者谨慎服用。

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常为CBC做医疗专栏的多伦多家庭医生Peter Lin在接受采访时说，患者需要了解的是，能够缓解一种疾病的症状并不意味着治疗这种疾病本身。以退烧止痛药Tylenol为例，新冠肺炎患者可以用它来退烧，但是它并不能杀死新冠病毒。

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莲花清瘟胶囊在中国是经过卫生部门批准的用于治疗新冠肺炎的中成药。它的成分包括连翘、金银花和板蓝根等中药材，常被用于治疗感冒和流感。它的疗效被一些网店夸大，价格也随之飞涨。

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中国驻温哥华总领馆的副总领事孔玮玮表示，目前确实没有药物能够杀死新冠病毒。但是他相信中国留学生足够成熟，会细读莲花清瘟胶囊的服用说明以及其他相关信息。

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（RCI with CBC News, Winston Szeto)

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