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加拿大实时疫情（5 月7日）：全球感染超过 388.5万，加拿大6.4万人

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月7日（星期四）15:12

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加拿大实时疫情

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截至到2020年5月7 日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份  确诊病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 2255 124
阿尔伯塔省 5963 112
萨斯喀彻温省 512 6
曼尼托巴省 283 7
安大略省 19121 1557
魁北克省 35238 2631
纽芬兰与拉布拉多 261 3
新不伦瑞克省 120 0
新斯科舍省 1007 44
爱德华王子岛 27 0
育空地区 11 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 64 816 4484

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染超过 388.5万，加拿大 6.4

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根据 Radio Canada 的数据，5月7日，全世界的冠状病毒病例已经超过 388.5 万，与一天前相比增加 1.6%，全球死亡人数超过 26.8 万人，日增 1.4%，痊愈人数 133万， 日增 2.2%。

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在加拿大，5月7日截止到15:00，全国累计病例 64816，感染率日增2.1%，死亡人数 4484人, 日增3.1% ,  28968人痊愈，日增2.8%。

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（Radio-Canada）

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