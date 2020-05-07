加拿大实时疫情（5 月7日）：全球感染超过 388.5万，加拿大6.4万人

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加拿大实时疫情

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截至到2020年5月7 日，北美东部标准时间15:00，加拿大COVID-19病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2255 124 阿尔伯塔省 5963 112 萨斯喀彻温省 512 6 曼尼托巴省 283 7 安大略省 19121 1557 魁北克省 35238 2631 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 120 0 新斯科舍省 1007 44 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 64 816 4484

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染超过 388.5万，加拿大 6.4万

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根据 Radio Canada 的数据，5月7日，全世界的冠状病毒病例已经超过 388.5 万，与一天前相比增加 1.6%，全球死亡人数超过 26.8 万人，日增 1.4%，痊愈人数 133万， 日增 2.2%。

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在加拿大，5月7日截止到15:00，全国累计病例 64816，感染率日增2.1%，死亡人数 4484人, 日增3.1% , 28968人痊愈，日增2.8%。

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（Radio-Canada）

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