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加拿大首都渥太华市所有公园重新开放

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月7日（星期四）13:09

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在加拿大首都渥太华，市政府已经重新开放了公园内的绿地，以让市民们有更多的活动空间，更多地呼吸新鲜空气，但儿童游乐场仍然关闭。

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由于新冠疫情，渥太华在5个星期前关闭了所有公园、运动场、游乐场等实施。

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在宣布重开公园时，渥太华市长吉姆·沃森（Jim Watson）进一步解释说，城市公园里的绿地对公众开放，但运动设施、儿童游乐场以及遛狗场地仍然不得进入。

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他说，我们希望大家出去享受公园，享受绿色和开放的空间，大家可以在开放的区域内活动、奔跑，但请不要进入儿童游乐场或运动场，不要使用野餐桌等实施。

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公园内的儿童游乐场

他接着说，去公园的人必须继续遵守安大略省政府的紧急指令，指令包括禁止举办有组织的公共活动，禁止 5 人以上的聚会。

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市政官员举例说，人们可以坐在绿地上，可以在绿地上做瑜伽，但不能几个人一起上瑜伽课。人们也可以踢球或放风筝。

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截至到本周三，渥太华市公共卫生部门的统计称，全市有 1558 例 COVID-19 病例，死亡 139 例。

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目前，渥太华的 25 个老人长期护理机构也都爆发了疫情，死者主要在老人院里。

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（CBC）

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