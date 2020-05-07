如新冠疫情继续加拿大大学新学年日子难过

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

财政拮据的加拿大高等院校多年来已经习惯于依靠国际留学生缴纳的高额学费弥补政府拨款的不足，但COVID-19病毒肺炎可能会让加拿大高等学府这一生财之道被断掉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

学费收入面临腰斩

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

业内人士认为，加拿大各个大专院校下一个学期都面临预算收入短缺的问题，越是招收国际学生多的大专院校遇到的财政问题越严重，结果可能是大专院校不得不采取大量裁减教职员工的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

平均来说，加拿大大学招收的国际学生带来的学费收入占了学费总收入的一半。这么高的比例主要是因为加拿大大学得到政府大笔资金补助以便对国内学生收取很低的学费，而对国际学生则收取高出国内学生几倍的学费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大温哥华市的UBC大学和蒙特利尔市的麦吉尔大学的国际学生占全体学生总数的比例约为30%，这是加拿大大学比较有代表性的外国学生比例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府的研究显示，2014年到2018年期间来加拿大的国际学生数量猛增了68%；2018年一年国际学生为加拿大的GDP贡献了216亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对外国学生的依赖

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大学协会主席Paul Davidson指出，外国学生不但向加拿大大学缴纳学费，而且通过租房、购物、交通、娱乐等方面的开支在拉动加拿大的经济。其经济重要性堪比加拿大的木材工业、小麦种植业、汽车零配件工业等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Paul Davidson表示，加拿大各大学都希望新冠病毒肺炎疫情能够尽快得到控制、大学能够早日恢复正常运行，但有太多的因素是加拿大大学无法控制的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大学行业正在向联邦政府和省政府施加压力，要求两级政府出手救市，帮助加拿大大学渡过新冠病毒肺炎疫情带来的难关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiana Costa

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经在加拿大的国际学生则在盼望他们能够完成学业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiana Costa是巴西留学生，她在巴西已经有了律师工作经验，2019年开始在加拿大多伦多的Seneca College学院攻读国际货运和海关管理项目，同时打一份临时工挣钱补贴在多伦多的生活费用和学费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

COVID-19病毒肺炎疫情2020年冬末开始在多伦多肆虐，结果是Fabiana Costa就学的多伦多Seneca College学院不得不像其他大专院校那样采取了停课、关闭校园的防疫措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Fabiana Costa没有资格申请加拿大COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金项目、也没有资格向安大略省政府申请学生贷款。今年5月份她需要缴纳最后一学期学费7千加元，没有钱交学费她就无法完成学业，而且必须返回巴西。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jessica Wong · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada