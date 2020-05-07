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BC省开始逐步解封，将允许6人以下小型聚会

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月7日（星期四）14:46
更新 2020年5月7日（星期四）15:01

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加拿大的不列颠哥伦比亚（BC）省宣布开始逐步解封。

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BC 省省长约翰·霍根（John Horgan）、省卫生部长艾德里安·迪克斯（Adrian Dix）和省卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）举行联合新闻发布会，宣布了这个决定。

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省长霍根表示，这不是恢复常态，而是进入一个新常态，全省将在２到４周的时间段里逐步进行重启和解封。

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省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）说，BC 省的人已经用自己的行动证明，我们有能力在过去两个月中做出正确的决定。

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他说：

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实际上BC制定的疫情规定比其他省份的要少，但BC省的人普遍遵守了这些规定，从而使疫情曲线很快趋于平坦，这是我们每个人的行动取得的成功。

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省卫生部长迪克斯接着警告说，逐步解封后，每个人仍必须遵守 2 米间距的规定，要经常洗手，任何感到身体不适的人都应该待在家里。

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疫情规定人与人必须保持两米间距 / iStock

截至到本周四，BC 省有 2255 例累计感染病例，124人死亡，1,494 人痊愈，即 66%的患者已痊愈。

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允许 6人以下聚会

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BC 省将从下个周末开始，允许最多 6 人的小型聚会。

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BC 省官员说，只要参加的人没有任何新冠症状，就可以举行小型聚会，如后院烧烤。

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户外活动

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BC 省的大多数省级公园将在 5 月 11 日这一周重新开放，以配合女王节长周末。

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但各公园内的露营地将继续关闭，如果 COVID-19 的传播速度继续放缓，则省政府可能会在 6 月允许露营地开放。

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一些休闲性体育活动也可能会在 5 月中旬获准恢复。

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Cypress Provincial Park (Steve Hong)

学校

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与其他省份不同，BC 省的学校在疫情后没有全部停课，在必要行业工作的人员，他们的子女仍在继续上课。

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教育部长将在今后几天内宣布措施，让更多的、愿意复课的学生返回学校。

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BC 省的中小学、大专院校预计要等到今年秋季新学期才能全部恢复正常。

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从 5 月中旬开始，BC 省托儿所将重新开放。

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当然，前提也是疫情不会恶化，继续改善。

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零售业、餐馆

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与其他省份（如阿尔伯塔省和魁北克省）不同，BC 省在疫情中并没有强制关闭零售业，省卫生当局要求各零售店一次最多容纳50人，以保证人们在室内有足够的间距。

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从 5 月中旬起，BC 省的餐馆、咖啡馆和酒吧将可以重新在室内接待顾客，但必须保证客户之间有足够的距离。

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PHOTO : RADIO-CANADA

BC 省的发廊从 5 月中旬起也将恢复营业。

省政府将对各零售商家发放指导，协助商家能够安全地开业。

夜总会和赌场目前还没有被列入省政府的开放时间表上。

博物馆、画廊和图书馆

BC 省的博物馆、美术馆和图书馆将在 5 月中旬重新对公众开放，但也要保证做到维持足够的人与人间距。

（Radio-Canada, CBC）

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