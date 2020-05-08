专访郑琼峖：急诊室医生的日常与特别心理准备

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今天，RCI“追踪新冠病毒大爆发”播出对郑琼峖医生采访的第二部分，讲述她作为急诊室医生，在最早收治新冠病毒病人的万锦市斯托维尔医院每天的日常与准备。

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请继续捐助医护个人防护用品

17年前，多伦多萨斯爆发，郑琼峖医生所属的MSH就是收治感染者的医院之一。之后，他们总结当时的经验，其中一条就是，需要储备大规模流行病爆发所需要的医护保护设备。

但是，这一次新冠病毒爆发，范围和救治人数都远超萨斯。在二月份，MSH的慈善基金会发起呼吁，希望民众捐助医护的个人保护用品。

郑医生表示，感谢社区的关心，我们现在的PPE是足够了。但是，我们依然在全力呼吁大家继续捐助，因为没人知道这场大流行病会在什么时候结束，需要做好长期的准备。

她还想对社区人士说，目前MSH医院是安全的，也有各类措施保证病人的安全，可以放心前来就诊。

医护人员普遍面临困难时刻

郑琼安医生描述，目前加拿大各医院的状况与之前有了很大的不同。医院都制定了不同的策略政策，来保证医护人员不受感染。比如离开家应该注意些什么，到达医院和离开医院时，个人保护应该采取什么步骤等。

郑医生还了解到，医护也在采取进一步的措施来保障个人和家人安全，比如一些同事把自己的孩子送去别的地方暂时居住，就是非常担心会传染给家人，尤其是老人。武汉方面最初的数据是，老人感染几率更大；而在北美的信息显示，各个年龄层的人都可能感染。

郑医生介绍，自己的孩子们已经算大人了，但也会焦虑 —— 为了不令她担心，孩子们不大表露，但郑医生能感觉到，每次她出门上班，孩子们会担心，每天她回到家中，孩子们会表现得开心。

而在急诊室，针对病人的部分，非常有意思，就是目标在不断发生变化。医院和医护人员常规性地需要警觉，每一天都要评估针对新冠病毒的新信息和数据，并依照数据来修改策略。

比如，在照料病情严重的病人时，医院现在需要从多方面考虑，怎么做才能让病人不被感染，也保护医护不受感染。

如何在心理上进行准备？

这场大疫情爆发，医护人员需要在心理上作出更多的准备。

郑医生表示，最初的时候，急诊室里无论是新医生，还是有多年经验的医生，心理都是很焦虑的 —— 关键在于，对于这个病毒，人们所知甚少。

郑琼峖医生也负责医院中对年轻人的培训工作。她介绍说，针对新病毒，他们主动地不断进行演习培训，设想如何应对各种突发情况。

到目前为止，她负责的急诊室以及与其他科室配合，做了16场针对不同情景的模拟演习 ——同事们的反馈也证明，这类的演习是起作用的，可以令大家的焦虑有些缓解，因为哪怕只是演习过一次，也会帮助你在突发状况时不会慌乱。

郑医生给大家的建议

郑琼峖医生希望，民众能继续遵守政府制定的隔离规定，一定要出门的话，也要保持社交距离，勤洗手，注意个人卫生。而如果你有慢性疾病，比如哮喘心脏病或是其他免疫系统的疾病，请一定要采取更多的措施保护自己。

同时，她也觉得，在这样的时刻，大家应该展现友善和耐心，能够对发生的不公平事件，包括种族歧视事件，相互支持。

郑医生最后非常感谢社区对医护人员的支持，包括有些商店会专门为医护辟出快速通道。

她说：“如果能继续我们正在做的事情，应该会安然度过”。

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