加拿大保守党领袖候选人：马格尼茨基法可以用于中国官员

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加拿大保守党领袖候选人之一彼得.麦凯（Peter MacKay）表示，应该对新冠病毒肺炎如何变成全球大流行病进行全面调查。如果有证据证明中国掩盖疫情的话，就应该根据马格尼茨基法对相关官员实施制裁。

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前加拿大司法部长考特勒（Irwin Cotler）上个月也作出同样的呼吁。

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加拿大在2017年10月通过了马格尼茨基法。英国、美国、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚也有同名法律。该法在加拿大通过使联邦政府可以对严重违反人权的外国人实施制裁和入境禁令。

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马格尼茨基是一位俄国律师。他在调查一起涉及管权税务欺诈的案件时被捕，2009年在狱中病故。

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保守党领袖竞选因疫情一度停止，但麦凯和另外几位候选人都在上个星期重新投入选战。该党原定于六月份召开全党大会，选出新的领袖，但选举是否能如期举行可能将视疫情而定。

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（RCI with CP, CBC News ）

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