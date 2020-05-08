加拿大实时疫情（5 月8日）：全球感染接近400万，加拿大6.6万人

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截至到 2020 年 5 月 8 日，北美东部标准时间 15:00，加拿大 COVID-19 病例统计如下：

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省份 确诊病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 2288 126 阿尔伯塔省 6017 114 萨斯喀彻温省 544 6 曼尼托巴省 284 7 安大略省 19598 1626 魁北克省 36150 2725 纽芬兰与拉布拉多 261 3 新不伦瑞克省 120 0 新斯科舍省 1008 46 爱德华王子岛 27 0 育空地区 11 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 66 326 4653

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染接近 400万，加拿大 6.6万

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根据 Radio Canada 的数据，5 月 8 日，全世界的冠状病毒病例已经超过 399.2 万，与一天前相比增加 1.9%，全球死亡人数超过 27.5 万人，日增 1.6%，痊愈人数 137.4万， 日增 2.3%。

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在加拿大，5 月 8 日截止到 15:00，全国累计病例 66326，感染率日增 2.2%，死亡人数 4653人, 日增 2.9% , 29961人痊愈，日增 2.4%。

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（Radio-Canada）

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