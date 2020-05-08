加拿大灰狗长途车公司停运所有线路

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加拿大灰狗Greyhound客运长途车公司宣布，由于COVID-19病毒肺炎疫情的影响，从5月13日开始停运在加拿大的所有长途车线路。

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加拿大灰狗公司在COVID-19病毒肺炎开始在加拿大肆虐之后已经采取停运或削减客运班次的措施。

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但在新冠病毒疫情导致很少有人乘坐长途大巴车旅行的情况下，灰狗公司在加拿大东部地区线路的客运量暴跌了95%，已经到了难以继续经营的地步。

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在加拿大灰狗公司暂时停止运营的情况下，4百名公司雇员将暂时下岗。

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加拿大联邦议会反对党新民主党辛格表示，加拿大灰狗公司停止运行长途客车线路的决定是对低收入民众的沉重打击，因为灰狗长途车的乘客以女性、低收入打工者、老年人等群体为主。辛格要求特鲁多自由党政府不要只顾着推脱责任，而是应该拨出必要的资金帮助灰狗公司保持基本的长途车客运服务，而做到这一点并不需要很多资金。

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灰狗客运长途车公司在2018年以盈利不佳为理由停运了在加拿大西部地区的长途客运线路。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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