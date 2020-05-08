加拿大知名连锁鞋店Aldo Group申请破产保护

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总部设在加拿大蒙特利尔市的Aldo Group宣布，在加拿大、美国和欧盟国家申请破产保护。这是COVID-19病毒肺炎疫情下零售业的又一个牺牲品。

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Aldo Group连锁鞋店是1972年在加拿大蒙特利尔成立的，创业者是摩洛哥移民Aldo Bensadoun。在随后四十多年的发展过程中，Aldo Group连锁鞋店在世界1百个国家中设立了3千家分店，雇用了8千名雇员。

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Aldo Group连锁鞋店在加拿大分店的雇员有2900人，在蒙特利尔总部有员工1200人。

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Aldo Group公司首席执行官David Bensadoun指出，虽然Aldo Group不断采取与时俱进的措施适应数字网络时代消费者的需要，但COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让公司发生现金短缺的严重问题。

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根据Aldo Group公司提交给法庭的破产保护申请文件，Aldo Group公司到二月份为止加拿大分店亏损了7480万元，美国分店亏损了5280万元；在加拿大和美国的分店都还没有支付4月和5月的房租；如果目前的情况继续下去则Aldo Group在6月份第一个星期就会用光所有的现金储备。

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有了法庭批准的破产保护，Aldo Group公司可以暂时不受债务负担的压迫，直到拿出破产重组计划以重新启动商业经营。破产重组计划一般都包括大幅度裁员、关闭分店、债务重组等措施。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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