加拿大4月份失业率飙升至 13%

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加拿大统计局星期五（5月8日）公布了新的调查数据，显示加拿大 4 月份的失业率飙升至 13％，3 月份的失业率是 7.8%。

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由于 COVID-19 危机，加拿大在 4 月份一个月就少了近 200 万个工作职位，为历史新高。

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加拿大统计局发布的数据显示，在疫情危机期间，由于经济停摆，企业暂时关闭，失去的工作职位总数现在已经超过 300 万个。

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然而，新出来的数据低于专家们的预测，根据金融市场数据公司 Refinitiv 的数据，经济学家此前预测 4 月份加拿大会失去 400 万个职位，失业率达到 18％。

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BMO 的首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）在一封电子邮件声明中说：失业率比 3 月份上升了 5.2 个百分点，但大大低于预期。

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工作时数减少

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除了失业的人之外，仍在工作、但因疫情而工作时数减少的人从 2月到 4月期间也增加了 250万人。

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另外，小公司（少于20名员工的公司）受打击最大，根据统计，小公司平均裁掉了 30.8％的员工，中型公司裁员 25.1％，大公司裁员 12.6％。

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（CBC）

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