后疫情工作模式将改变，新研究发现在家办公效率更高

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近年来，随着网络技术的发展，人们远程办公、在家工作的趋势一直在发展，而 COVID-19 疫情更是强迫普及了这个趋势。

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加拿大统计局的一项调查发现，在 3 月 22 日至 28 日这一周内，大约有 470 万平常在办公室工作的加拿大人变成了在家里办公。

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统计局还说，如果把之前已经在家工作的人都算上，那这个星期在家工作的加拿大人达到 整个工作群体的 40%。

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远程办公效率提高

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专家们同意，疫情后的工作场所将再也不会回到从前，在疫情后的世界里，远程工作将成为一个 “新常态” ，人工智能、网上会议平台等最新技术将进一步促进这一转变。

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这次疫情，改变了很多人的思维方式，许多雇主开始意识到，远程工作后雇员的效率反而更高，而且病假减少。

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本周五，由蒙特利尔大学（l’Université de Montréal）主导的一项新研究发现，远程办公可以提高生产力和创新力。

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这项调查的主题是疫情期间人们对在家工作的适应情况以及后疫情趋势，魁省拉瓦尔大学（ l’Université Laval）和法国的图卢兹商学院（la Toulouse Business School）也参与了研究, 在4月4日至17日期间，研究人员对以魁北克省为主的1,614人进行了查询。

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数据显示，超过一半受访者的家里也有其他人在工作，但三分之一的人认为自己在家工作效率提高了。

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研究负责人塔尼亚·萨巴（Tania Saba）表示，说自己生产力提高的人多在40岁以上，而且男性和女性的比例相当，有人说只有女性才喜欢远程办公，这似乎是错误的看法。

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与此同时，略超过一半的受访者表示，在家工作期间，他们找到了创新性技术解决方案来解决与其工作相关的问题。

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对于疫情后是否愿意继续在家工作，39％ 的人表示愿意或非常愿意继续在家工作，37％ 的人表示有所犹豫或不愿意，其他人还没拿定主意。

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这项研究目前仍在进行中。

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后疫情工作模式

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许多公司正在考虑把让员工在家工作作为一种永久性途径。

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人力资源咨询公司 Legacy Bowes Group的Barbara Bowes 表示，我认为这是一场革命，大家因疫情被迫在家工作，但却发现结果非常好。

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她说，从雇主的角度来看，他们突然发现可以从租金上节省很多钱，还可以节省其他运营成本，如能源费用、保险费用等，总之，这将彻底改变我们的工作方式。

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当然，有的工作不是能在家里完成的，所以雇主仍需为不能远程完成工作的员工提供实体办公场所。

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专家们说，新的工作模式会是远程工作和去办公室工作相结合，能远程的就远程，不能的就到办公室，但雇主需要确保工作场所的卫生安全，确保雇员的人与人间距，并要求员工若生病就留在家里，别到办公室来传染同事们。

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环保因素

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在 Covid-19 大流行的危机中，一个让人意想不到的亮点是，世界各地的空气污染急剧减少。

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许多大城市的居民发现，天变蓝了，水变清了，空气变好了。

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公路上汽车 “集体消失” 后产生的效果，更突显了汽车交通给环境带来的破坏。

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加拿大安大略省的一项研究显示，在实行封锁措施后，安省不同城市空气质量站收集的数据显示，空气中二氧化氮的含量明显下降。

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到目前为止，初步结果显示，疫情封锁期间，在靠近401 高速公路的多伦多西部地区，空气中的二氧化氮含量减少了约 30％至 40％，基奇纳市减少了 40％，首都渥太华市减少了 40％。

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显然，更多的人在家办公，每天开车上下班的人减少，将大大有助于空气污染的减轻，协助政府向实现温室气体的减排目标靠拢。

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