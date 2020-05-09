彭博社的新闻尝试 -“故事链”，希望挖掘内容深度

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虽然疫情在流行，媒体在新叙事模式的开发脚步并未停止。冠状病毒相关报道帮助媒体获得了流量和新的观众。一些在疫情报道中应运而生的新闻工具也有望成新常规。

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在疫情报道中，彭博社（Bloomberg Media）认识到新闻就一个主题的连续报道实际上是一个整体，而新闻读者看到的却是一个一个新闻报道的碎片。

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我们知道我们的观众正在寻找更深入的新闻视角。彭博社首席产品官Julia Beizer

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最近彭博社推出了名为 “Storythreads” 的产品，它使读者可以快速了解单个主题，然后在故事线上关注该故事发展。一个故事线将彭博社相关主题报道联系起来形成一个更有深度和广度的故事集。目前的“Storythreads”内容主要聚焦在新冠疫情上。除了线性的连续深度报道外，读者还可以继续通过电子邮件获取主题新闻更新。

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彭博社还正在测试一种名为“All Caught Up”的人工智能工具，该工具在文章页面的末尾使用AI技术自动生产报道摘要。读者可以浏览摘要以快速了解新闻。目前这个AI技术也聚焦在疫情报道，还处于Beta版。

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