一起涉及加拿大华人的“叛逃案”

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去年11月，华裔加拿大公民王丕宏和赵汝芹被洛阳市中级人民法院以叛逃罪分别判处3年和2年有期徒刑。这对住在大多伦多地区的夫妇是在2017年回陕西探亲时被捕的。星期一（5月11日），加拿大《环球邮报》在头版报道了他们的经历。

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今年62岁的王丕宏在2002年携妻女从中国移民加拿大。夫妇俩都是工程师，在定居多伦多之前曾在阿尔伯塔省埃德蒙顿市工作。王丕宏曾表示，移民加拿大是为了让女儿有一个更好的未来。

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夫妇俩在移民前供职于洛阳航空工业光电研究所（613所）。中国官方媒体《环球时报》报道说，王丕宏曾担任该所副总设计师，参与过多项“重点涉密项目”。赵汝芹也被视为掌握国家机密的工作人员。他们为办理移民“伪造材料，私自申领因私护照”，并利用春节探亲的机会悄悄离开中国。他们出国后一直在航空领域工作，因此对中国军事安全和科技安全“造成重大威胁”。

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王丕宏被捕后，曾在电视上公开认罪，承认自己不辞而别，”走向了犯罪的深渊“。

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但是《环邮》采访到的王丕宏的前上司说，王在埃德蒙顿的Spar 航天公司时，工作涉及大力神运输机的电子设备更新，内容并不涉密，所有设备都可以在市场上找到。

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迁到多伦多后，王丕宏进了一家现在由法国公司Safran着陆系统运营的公司。工作涉及民用飞机的起落装置。

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加拿大外交部没有提供更多细节，但表示一直在密切关注此案并向王丕宏和赵汝芹提供领事服务。

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（Globe and Mail, Nathan Vanderklippe)

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组gz

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