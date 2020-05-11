加拿大站台支持美、日让台湾列席世界卫生组织

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加拿大自由党联邦政府外交部长Francois-Philippe Champagne证实，加拿大支持美国牵头提出的让台湾以观察员资格参加世界卫生组织的动议，理由是台湾在抗击COVID-19病毒肺炎疫情方面表现出色，台湾参加世界卫生组织会让国际社会获益。

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据加拿大联邦政府一位不愿透露姓名的官员提供的消息，5月7日加拿大与澳大利亚、法国、德国、新西兰、英国在日内瓦的大使级官员一道，支持美国和日本大使联合牵头提出的动议，要求世卫5月18日在日内瓦举行的世界卫生大会上接纳台湾以观察员身份参加世界卫生组织。

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观察家们认为，加拿大支持台湾以观察员身份加入世界卫生组织是让中国非常敏感的问题。这一方面是因为北京政府认为台湾是中国的一个省、没有资格加入国际组织，另一方面是因为加拿大一年半以来一直在努力让北京当局释放被关押的两位加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor。

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美国特朗普政府与中国和世界卫生组织在COVID-19病毒肺炎问题上的争执也涉及到台湾。台湾指责世界卫生组织听命于北京政府，在武汉发生新冠病毒肺炎疫情后无视台湾发出的武汉人传人疫情的警告，错过了宝贵的早期防疫黄金时段。

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RCI with Mike Blanchfield · The Canadian Press、CBC News

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