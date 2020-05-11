加拿大邮局卡尔加里中转站集中爆发新冠疫情

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加拿大邮局设在西部城市卡尔加里市的邮件分拣中心集中发生COVID-19病毒肺炎疫情。

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阿尔伯塔省卫生部门证实，有六个COVID-19病毒肺炎病例与加拿大邮局在卡尔加里国际机场附近的分拣中心有关。

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加拿大邮局工会发言人指出，虽然加拿大邮局在全国各地的许多下属单位已经有员工感染了新冠病毒，但卡尔加里邮件分拣中心是加拿大邮局下属单位中COVID-19病毒肺炎疫情首次集中发生的单位。

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加拿大邮局管理层表示，公司方面正在进行调查，到目前为止还没有证据显示在卡尔加里的邮件分拣中心有大面积发生的COVID-19病毒肺炎疫情。阿尔伯塔省卫生官员列出的卡尔加里邮件分拣中心COVID-19病毒肺炎感染者最早的发病日期是4月20日，他们中有些人自4月上旬开始就没有进入过卡尔加里邮件分拣中心。

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虽然不少加拿大人担心新冠病毒会通过邮件传播，但专家们认为只要在接触邮件后仔细洗手、则被邮件传染COVID-19病毒肺炎的风险就可以忽略不计。

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RCI with Joel Dryden · CBC News

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