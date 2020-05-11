安省重启零售业，政府呼吁大家行动负责任

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加拿大的安大略省已经开始逐步重启零售业。

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上周六，安省的的五金店已经开门营业，从本周一（5月11日）开始，只要在街道上有入口的零售店，都可以恢复服务，但顾客不能进到店里，只能在外面提货。

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零售业的店主们表示，正在进行许多调整，以保证符合政府的卫生安全要求。

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多伦多礼品店 Outer Layer 的老板 Elana White 说，她的店周一可以重新营业，但在进行一系列调整，包括设立新的指示牌，提醒客户尊重两米的距离，增加信用卡付款的支付终端等等，同时还要进行人员以及物流上的调配。

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还有一些零售店，即使政府说可以开门了，但也没法营业。

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服装店 Coal Miner’s Daughter 就是一个不会立即重启的商店，经理 Krysten Caddy 表示，我们有多个零售点，但目前雇员人手不够，所以没法开店。

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她补充说，他们将继续提供网购和送货上门的服务。

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检查员将检查零售业的卫生措施

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安大略省长道格·福特（Doug Ford）在上星期六的新闻发布会上说，零售业重启后，省检查员将经常检查各个商店是否遵守了省的卫生安全措施。

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零售商必须遵守的卫生安全措施包括：

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设置保持两米间距的标志和提示

敦促员工和顾客戴口罩

鼓励客户进行网络或电话订购

为客户安排取货时间

提供不接触付款方式

“应逐渐开放”

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多伦多大学（Université de Toronto）达拉拉那公共卫生学院的教授维维克·戈尔（Vivek Goel）表示，对于重新开放，各方都必须谨慎行事。

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他强调说：

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在重启零售业和保证人们的安全之间，必须保持适当的平衡，取消限制应谨慎、分步地进行，而且每个人都必须对自己的行为负责任。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市政府也在提醒市民们，在重新开放的过程中，每个人都担负着重大责任，大家必须自觉地继续维持勤洗手、人与人之间保持两米距离等措施。

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（Radio-Canada）

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