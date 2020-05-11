洗手做面包：疫情期间加拿大人在家里干什么？

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三月份以来，大部分加拿大人因新冠疫情停工。他们在家里都做些什么？加拿大统计局公布的一组食品、商品销售的统计数字从侧面展示了加拿大人这些日子在家里的日常活动。

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各省先后宣布进入紧急状态后，引起了一波恐慌囤积潮。此后一直到4月11日（统计截止日期），加拿大人的消费习惯与去年同期相比大不一样。

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消费者们首先扑向消毒洗手液，卫生纸和米面。消毒洗手液的销量在3月第一周比去年同期增加792%，卫生纸、大米和面粉的销量在3月第二周分别增加288%，284%和200%。

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恐慌过后是新的生活方式带来的需求。烘培面点所需的原料销量持续大好。面粉销量在4月5-11日这个星期仍然比去年同期增加81%。酵母粉在魁北克等省份曾一度脱销。

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啤酒和葡萄酒的销量在3月的第三周增加了76%，但是不知为何立刻呈断崖式下跌，随后稳步增长。

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发廊关门，需要打理头发的人不得不自己动手或求助于家人。4月的第二周，理发工具销量比去年同期增加了17%，染发剂的销量增加了75%。

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（Radio-Canada,Jean-Philippe Guilbault）

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