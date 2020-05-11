疫情可导致加拿大旅游业损失多达 480 亿加元

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加拿大联邦政府这个星期可能公布对旅游业的财政援助，加拿大的许多旅游区都迫切希望渥太华能助上一臂之力，否则各地的旅游业会支撑不下去。

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加拿大广播公司报道说，加拿大有 300 多个城市，超过 15％ 的就业机会依赖旅游业，包括酒店、餐饮、特制旅游服务等等。

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灾难性打击

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根据加拿大旅游局的预测，今年夏天，最好的情况是加拿大旅游业损失 270 亿加元和194,000 个工作职位。

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在最坏的情况下，旅游业可损失 480 亿加元和 33.7 万个工作职位。

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旅游业失业人数最多的将是安大略省（128,000个工作职位）和魁北克省（81,000个职位），其次是不列颠哥伦比亚省（44,000个职位），阿尔伯塔省（40,000个职位）和大西洋省份（19,000个职位）。

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加拿大旅游局估计，整个旅游业需要获得至少 150 亿加元的财政支持。

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（Radio-Canada）

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