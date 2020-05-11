魁省蒙特利尔以外地区的小学本周一复课

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尽管反对声重重，人们对冠状病毒的感染性有着诸多担心，但从星期一（5月11日）开始，魁北克省蒙特利尔市以外的日托所和小学都在恢复托儿服务和上课，今天有很多孩子们在重返课堂。

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魁北克省规定，每个班级最多可容纳 15 名学生，桌子之间应拉开一定距离，学校将采取一系列措施，确保学生和教职员工保持人与人之间的两米间距。

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但是，即使有这些公共卫生措施，一些父母还是决定不让孩子现在就回学校，省政府允许父母自行决定是否让孩子现在复课。

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在疫情最严重的蒙特利尔市，魁省原来决定从 5 月 18 日起恢复日托和小学，但后来又推迟了一个星期，推迟到 5 月 25 日。

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魁北克省的中学、大学预科学院和大学将继续停课，估计可能要等到秋季学期再复课。

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截止到星期日（5月10）晚上，魁北克省的累计感染病例为 37721 例，日增率已经降到 2%， 9526 人痊愈，死亡人数 2928 人。

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（CBC）

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