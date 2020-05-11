19岁男在多伦多高速路时速308公里危险驾驶

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加拿大安大略省警方星期六夜里10点钟左右在QEW高速公路多伦多郊区Burlington路段上截停了一辆以308公里超高时速行驶的奔驰轿车，吊销了驾驶者的驾照、没收汽车7天、并指控驾车者危险驾驶。

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驾车者是一位19岁的男子，驾驶的是他父亲的奔驰车。驾车者傍边坐了另一位19岁的男子。

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Queen Elizabeth Way (QEW) 是连接加拿大最大城市多伦多和世界著名旅游胜地尼亚加拉大瀑布的高速公路。

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安大略省警队的资深警官Kerry Schmidt发推特说，他从警这么多年从来没有见过或听过这么高的违法时速；他听到这个时速的第一反应是，这是接受培训的警官用雷达测速仪瞄准飞机起飞时测得的时速；以这么高的时速驾车很可能会造成重大的多人死伤恶性交通事故，是对其他人生命安全的漠视。

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Kerry Schmidt警官说，当执勤巡警截停了这辆以危险速度行驶的汽车时，经过车辆的驾车者纷纷鸣笛对警察抓住该危险驾车者表示感谢。

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根据安大略省法规，危险驾车者会面临高达1万加元的罚款、关进监狱6个月、吊销驾驶执照2年的惩罚。

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自5月1日以来，警方在多伦多市抓获了150名在街头赛车的驾车者。

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RCI with Dan Taekema · CBC News

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